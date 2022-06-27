В Воронеже в брусчатке для проспекта Революции нашли могильные плиты
Воронеж, 27 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В брусчатке, которую планируется уложить на обновлённом проспекте Революции в Воронеже, обнаружили фрагменты могильных плит. Находкой на своей странице в «Вконтакте» поделилась краевед, член Общественного совета при департаменте архитектуры Воронежской области Ольга Рудева.
На фотографиях, опубликованных Рудевой, видно, что в качестве новой брусчатки используются могильные плиты.
Пост вызвал активную дискуссию. Мнения разделились: часть комментаторов придерживается точки зрения, что такое использование рационально, так как гранит мог быть с заводским браком, но при этом он не поменял своих свойств, другая же часть отнеслась к этому крайне негативно.
«А по документам высококачественная брусчатка», — предположил один из комментаторов.
Власти Воронежа заявили, что фрагменты «брусчатки» отложили для возвращения поставщику.
Как сообщало ИА REGNUM, реконструкцией проспекта Революции занимается компания «Воронежэнерго» — филиал «Россети Центр». Благоустройство центральной улицы Воронежа планируется завершить в 2023 году. Ранее власти также заявляли о возможности сделать проспект Революции пешеходным на выходные дни в летний период.