Йошкар-Ола, , 14:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 июня выздоровели с начала пандемии 43 553 жителя республики, за последние сутки выписан один человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 704 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали одного пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 24 июня лечение получали 22 пациента, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Из общего числа пациентов у 21 человека диагностирована пневмония.