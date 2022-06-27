Саратов, 27 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 27 июня зарегистрировали 254 704 случая заражения коронавирусом, за сутки заболели 68 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Mos.ru В больнице

Выздоровел с начала пандемии 247 941 человек, за сутки — 61.

В региональные ковид-госпитали 26 июня доставили восемь пациентов. По информации облминздрава, на стационарном лечении находятся 207 человек, на амбулаторном — 628.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончался 5991 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, режим повышенной готовности, действовавший в Ростовской области с весны 2020 года в связи с распространением коронавируса, отменен.

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