Село Чёрный Яр, Астраханская область, , 14:30 — REGNUM В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели на пожаре 68-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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В первой половине дня 26 июня загорелся одноэтажный деревянный дом на улице Грейдерной в селе Зубовка Черноярского района.

После тушения пожара в доме нашли тело пенсионера, который был парализован и не смог самостоятельно выбраться из дома. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки.