Москва, , 14:30 — REGNUM По поводу сообщения американских СМИ о якобы дефолте в России очень вероятны международные судебные процессы, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обслуживания внешнего долга в рублях. Кроме того, для выплаты в рублях всем иностранным инвесторам открыли рублевые счета без их согласия.

Иностранные держатели облигаций не согласны получать оплату в рублях. Поэтому западная пресса утверждает, что так как выплаты не были сделаны в валюте облигаций, то можно утверждать, что наступил технический дефолт.

Однако руководство России с подобной формулировкой несогласно, так как выплаты были произведены, но в рублях. Таким образом, очень вероятны международные судебные процессы, которые, вероятно, будут признавать факт дефолта и обеспечивать выплаты кредиторам путём их ареста и дальнейшей реализации российских активов за рубежом.

Это может привести к так называемому кросс-дефолту, то есть немедленному требованию исполнения всех обязательств перед иностранными держателями российского долга.

Данная ситуация в сложившихся обстоятельствах, скорее всего, никак не повлияет на экономику РФ, так как размер долга несоизмеримо мал относительно золотовалютных резервов РФ и ее платежеспособности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые с 1998 года в России наступил «дефолт», передавало американское агентство Bloomberg.

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