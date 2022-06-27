Джакарта, 27 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве (Украина), сообщает Kompas.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Правительство Украины обеспечит президенту Индонезии особую безопасность.

«Украинское правительство подготовит несколько конвоев», — заявил индонезийский журналист Крис Мада, который находится на Украине.

У Джоко Видодо запланирована встреча с президентом Украины в Киеве и встреча с президентом России Владимиром Путиным в России, в период с 29 по 30 июня 2022 года. Во время визитов президент Индонезии намерен нести мирную миссию и будет призывать двух лидеров к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в 48-м саммите G7, который состоится в Германии.