Нижний Новгород, 27 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 124 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 411 091 человека на утро 27 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы в ковидные стационары девять жителей области, накануне в больницы попали 13 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 550 случаев заражения коронавирусом, из них 55 — за минувшие сутки. 11 565 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за минувшие летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось, накануне скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в области было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 140 жителей региона.