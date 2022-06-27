Москва, , 14:28 — REGNUM Сегодня в России — День молодежи. В 26 регионах «Молодёжка ОНФ» проводит спортивные и творческие соревнования, организует интеллектуальные квесты, а в отдельных территориях даже в праздник по инициативе участников команды проходят субботники на прибрежных зонах и в популярных местах отдыха. И такой выбор формата не случаен. Поскольку главный девиз «Молодёжки ОНФ» - «Не жди перемен, твори перемены» реализуется ежедневно — и в будни, и в праздники. Своим опытом работы с командой поделился депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).

«У нас самая крутая молодежь! Я работаю с молодыми людьми последние шесть лет. И вижу, насколько они отзывчивые, яркие, дерзкие и крутые! Они первыми включаются и не остаются в стороне, когда где-то беда или кому-то плохо. Мы с командой «Молодёжки ОНФ» работали в самых сложных ЧС: Иркутская область, Забайкалье, Карелия, Якутия, Крым…наводнения, пожары, оползни. Наша молодежь не ищет причин, чтобы «съехать с темы», а первой идет туда, где нужна помощь. Желаю молодым людям и девушкам проживать каждый день энергично, с любовью и уважением к своей стране и окружающим. С Днем молодежи!» — отметил Игорь Кастюкевич.

Так, в Курске команда «Молодёжки ОНФ» расчистила от мусора берег Стрелецкого озера. Субботник прошел совместно с Детским общественным советом и администрацией Железнодорожного округа города. Добровольцы собрали на прибрежной зоне семь мешков мусора.

«Мероприятие было организовано в преддверии Дня молодежи неслучайно. Мы считаем, что в первую очередь молодые ребята должны объединяться ради благого дела, и сегодня этим делом стала уборка берега. Хотим напомнить о том, что только бережное отношение к природе поможет сохранить её красоту», — сказала участница команды «Молодёжки ОНФ» в Курской области Александра Плаксина .

Масштабно отметили День молодежи на Сахалине. Организатором праздника, который объединил более 35 тысяч человек, выступило Агентство по делам молодежи при поддержке «Молодёжки ОНФ».

Прошло мероприятие в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Здесь для гостей работали творческие, спортивные и экологические площадки и мастер-классы. Для самых маленьких организаторы подготовили настольные игры, надувной батут, фотосессии с известными персонажами мультфильмов и пенную вечеринку.

«Мы разработали и подготовили программу праздника так, чтобы было интересно всем: и молодежи, и взрослым, и детям. Помимо участия в различных интерактивных площадках, гости смогли попробовать национальные блюда, их угощали пловом, долмой, чак-чаком. Главным сюрпризом для южносахалинцев стал концерт и выступление столичных исполнителей. А завершил праздник яркий фейрверк», — рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» в Сахалинской области Александр Барышев .

В Республике Коми добровольцы подарили молодежи Сыктывкара турнир по водному волейболу. Суть игры напоминает классический волейбол. Две команды с помощью покрывал перекидывают через сетку шарики, наполненные водой. Кто больше пропустил «водных мячей» - выбывает. Победителями стали команда «Циклон» и «Лицеисты», в подарок от «Молодёжки ОНФ» они получили сертификаты на большую пиццу.

«Несмотря на северную летнюю погоду (всего +18 градусов) борьба среди команд была жаркой и накаленной. После турнира ребята продолжили вместе проводить время за игрой футбол», — добавила участница «Молодёжки ОНФ» в Республике Коми Дарья Крепышева.

Праздник прошел и в подмосковной Шатуре. Его организовал Молодежный центр. Добровольцев команды «Молодёжки ОНФ» в Московской области отметили благодарственными письмами от главы городского округа за развитие волонтерского движения. Для молодежи работал верёвочный парк, различные мастер классы, фотозона, были организованы соревнования по фехтованию, шахматный турнир, дженга и зона отдыха со свечами и настольными играми.