Москва, 27 июня 2022, 14:28 — REGNUM Сегодня в России — День молодежи. В 26 регионах «Молодёжка ОНФ» проводит спортивные и творческие соревнования, организует интеллектуальные квесты, а в отдельных территориях даже в праздник по инициативе участников команды проходят субботники на прибрежных зонах и в популярных местах отдыха. И такой выбор формата не случаен. Поскольку главный девиз «Молодёжки ОНФ» - «Не жди перемен, твори перемены» реализуется ежедневно — и в будни, и в праздники. Своим опытом работы с командой поделился депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).
Так, в Курске команда «Молодёжки ОНФ» расчистила от мусора берег Стрелецкого озера. Субботник прошел совместно с Детским общественным советом и администрацией Железнодорожного округа города. Добровольцы собрали на прибрежной зоне семь мешков мусора.
Масштабно отметили День молодежи на Сахалине. Организатором праздника, который объединил более 35 тысяч человек, выступило Агентство по делам молодежи при поддержке «Молодёжки ОНФ».
Прошло мероприятие в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина. Здесь для гостей работали творческие, спортивные и экологические площадки и мастер-классы. Для самых маленьких организаторы подготовили настольные игры, надувной батут, фотосессии с известными персонажами мультфильмов и пенную вечеринку.
В Республике Коми добровольцы подарили молодежи Сыктывкара турнир по водному волейболу. Суть игры напоминает классический волейбол. Две команды с помощью покрывал перекидывают через сетку шарики, наполненные водой. Кто больше пропустил «водных мячей» - выбывает. Победителями стали команда «Циклон» и «Лицеисты», в подарок от «Молодёжки ОНФ» они получили сертификаты на большую пиццу.
Праздник прошел и в подмосковной Шатуре. Его организовал Молодежный центр. Добровольцев команды «Молодёжки ОНФ» в Московской области отметили благодарственными письмами от главы городского округа за развитие волонтерского движения. Для молодежи работал верёвочный парк, различные мастер классы, фотозона, были организованы соревнования по фехтованию, шахматный турнир, дженга и зона отдыха со свечами и настольными играми.