Самара, 27 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу налоговой службы осудили за посредничество во взяточничестве в Самарской области. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что фигурантка уголовного дела, являясь старшим налоговым инспектором отдела по урегулированию задолженностей, не раз получала от жителей деньги для последующей их передачи в качестве взятки должностному лицу из числа сотрудников ИФНС России по Промышленному району города Самары.

«Денежное вознаграждение предназначалось за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога без наличия подтверждающих документов. Денежные средства в общей сумме не менее 330 тысяч рублей осужденная получала как путем безналичного перевода на банковскую карту, находящуюся в ее пользовании, так и в виде наличных денежных средств», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что незаконная деятельность была пресечена сотрудниками шестого отдела УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Суд признал бывшую сотрудницу налоговой службы виновной в посредничестве во взяточничестве и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме этого, в отношении нее введено ограничение занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на три года.

Сообщается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предполагаемого получателя денег, которую обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки. Сейчас материалы дела рассматриваются в суде.