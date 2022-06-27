Вашингтон, 27 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Против лиц, ответственных за «кражу украинского зерна», будут введены санкции. Такое решение примут лидеры стран Группы семи, говорится в заявлении администрации США.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для помола

Отмечается, что лидеры стран G7 примут решения о введении санкций против лиц, которые ответственны за нарушения прав человека. В числе таких нарушений — «военные преступления, осуществление нелегитимной власти на Украине и причастность к хищению украинского зерна».

Американские Госдепартамент и министерство финансов введут санкции против частных военных компаний, «достоверно причастных» к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине. Под санкции попадут чиновники на территориях, освобождённых российскими войсками.

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