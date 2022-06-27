Томск, , 14:27 — REGNUM В Томской области начнётся суд по делу об убийстве и расчленении тела местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, фигурант также обвиняется в краже денег с банковского счёта потерпевшей.

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По данным следствия, 15 сентября 2021 года 39-летний томич, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, убил пришедшую к нему в гости женщину. Последняя, как отмечается, также была пьяна.

«С целью сокрытия преступления, обвиняемый расчленил тело погибшей, упаковал в пакеты и разбросал в разных районах Томска. После этого мужчина, воспользовавшись мобильным телефоном потерпевшей, похитил с ее банковского счета 50 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования преступления обвиняемый признался в содеянном. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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