Красногорск, , 14:27 — REGNUM На территории Подмосковья работает более 140 пляжных волейбольных площадок. Об этом 27 июня сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Пляжный волейбол Craig Maccubbin

«Всего у нас более 140 пляжных волейбольных площадок и 21 частная пляжная площадка», — сказал министр.

Также он отметил, что в летний период 2022 года на территории региона планируется провести 7 областных и 32 муниципальных соревнования по пляжным видам спорта.

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