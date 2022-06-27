Красногорск, 27 июня, 2022, 14:27 — ИА Регнум. На территории Подмосковья работает более 140 пляжных волейбольных площадок. Об этом 27 июня сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Craig Maccubbin Пляжный волейбол

«Всего у нас более 140 пляжных волейбольных площадок и 21 частная пляжная площадка», — сказал министр.

Также он отметил, что в летний период 2022 года на территории региона планируется провести 7 областных и 32 муниципальных соревнования по пляжным видам спорта.