Пекин, , 14:27 — REGNUM Власти Китая выступают против действий и высказываний, очерняющих и порочащих под предлогом строительства глобальной инфраструктуры инициативу «Один пояс — один путь». Об этом 27 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь China News Service

По словам китайского дипломата, Китай приветствует все инициативы, которые содействуют строительству глобальной инфраструктуры. При этом он добавил, что Пекин не считает проблемой, когда одна инициатива заменяет другую

«Однако мы выступаем против заявлений и действий, которые под прикрытием строительства инфраструктуры продвигают геополитические калькуляции, очерняют и порочат инициативу «Один пояс — один путь"», — сказал Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Белый дом объявил, что страны Группы семи запускают новое партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям, призванное укрепить мировую экономику и цепочки поставок и это должно стать альтернативой китайской инициативе «Один пояс, один путь».