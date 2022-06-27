Москва, , 14:26 — REGNUM Правительство продолжает ежегодно удваивать количество квот для иностранных граждан в российских вузах. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Валерий Фальков Minobrnauki.gov.ru

«Что касается иностранцев, стоит здесь прояснить: у нас сегодня обучается 345 тыс. 98 студентов из большого количества стран. Лидирует Казахстан — почти 60 тыс., за ними идут Узбекистан, Туркменистан, Китай и Индия», — заявил Фальков.

«Какие меры мы предпринимаем? Первое, мы по поручению правительства удваиваем количество квот для иностранных граждан. Если ещё в прошлом году у нас было 15 тыс., то на следующий год будет 30 тыс.» — указал он.

Во-вторых, необходимо поднимать качество образования и увеличивать научный компонент университетов.

«Тогда иностранцы ещё больше к нам будут ехать», — подчеркнул министр.