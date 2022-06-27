Таллин, , 14:26 — REGNUM Советский и эстонский актёр и режиссёр театра и кино Рауль Таммет умер в возрасте 73 лет. Об этом 27 июня сообщает эстонское издание Pealinn.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что Таммет скончался 25 июня.

Таммет родился в Таллине 16 апреля 1949 года. В 1972 году он окончил актёрский факультет Таллинской государственной консерватории, а в 1980-м — высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве.

Среди его работ — роли в фильмах «Охота за браконьером», «Замкнутый круг», «Под чужим именем». В качестве режиссёра снял картины «Соло», «А потом оглянулся…» и «Боковой ветер».