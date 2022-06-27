Курск, 27 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф 25 июня выступил на фестивале «АтомДрайв» в городе Курчатове Курской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области Илья Кнабенгоф выступил с песнями группы «Пилот» перед военными в Курской области

Молодёжный фестиваль был посвящён 30-летию АО «Концерн Росэнергоатом».

Также Кнабенгоф исполнил песни для военных в поселке Маршала Жукова в Курском районе.