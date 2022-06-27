Ярославль, 27 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. КПРФ назвала своих кандидатов на предстоящие выборы в муниципалитет Ярославля. Конференция по выдвижению прошла 25 июня, сообщает официальный сайт обкома партии.

City-yaroslavl.ru Евгения Овод

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, партия выдвинула кандидатов во всех округах за исключением одного. В новый состав муниципалитета попытаются попасть все четверо действующих депутатов: Евгения Овод, Наталия Бобрякова, Елена Горбунова и Сергей Зубов. При этом самые заметные депутаты Овод и Бобрякова будут избираться не только не в своих старых округах, но и не в своих районах.

Наталия Бобрякова выдвинута по 21 округу в Кировском районе (ранее избиралась в Заволжском районе). Не исключено, что ей придётся конкурировать с действующим депутатом от «Справедливой России» Анатолием Кашириным, который давно работает в округе. Эсеры пока что не провели свою конференцию, но, судя по всему, оппозиции опять не удалось договориться о совместных действиях на выборах.

Евгения Овод выдвинута в 24 округе в Красноперекопском районе. Частично это округ действующего депутата Дмитрия Петровского. Правда, сам он сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на новые выборы в муниципалитет. Сами депутаты от КПРФ, которые были очень активны в своих округах на протяжении всего созыва, не стали пояснять корреспонденту ИА REGNUM причину смены локации.

Зубов и Горбунова идут в «своих» округах — 22 и 29. Кроме того, вернуться в муниципалитет пожелал действующий депутат Ярославской областной думы Денис Дёмин. Он идёт по 6 округу в Дзержинском районе.

В 8 округе того же района за мандат поборется лидер неофициального движения «Свободный Ярославль», помощник Бобряковой Андрей Брой.

В 25 округе от КПРФ выдвинут бывший справедливоросс Анатолий Рыков. В очередной раз депутатами попытаются стать помощники депутатов облдумы Замина Мардалиева и Алеся Колобкова. Больше известных людей в списке КПРФ нет.