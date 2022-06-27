Ижевск, 27 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Предстоящей ночью и днем 28 июня на территории Удмуртии ожидается резкое похолодание в связи с вторжением арктического воздуха в тылу циклона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

В ночные часы температура воздуха снизится до 4-9°С, днем потеплеет лишь до 10-15°С. Также прогнозируется ветер порывами до 9-14 м/с.

Уже 29 июня температурный фон повысится в светлое время суток до 15-20°С с порывами ветра 12-13 м/с. До конца недели характер погоды существенно не изменится. Местами возможны кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Татарии 27 июня объявлено штормовое предупреждение. В период с 14:00 до 22:00 (мск) в республике местами ожидаются шквалистые усиления ветра до 25-27 м/с, грозы, ливни, град. Температура воздуха днем составит +24…+29 ˚С.

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