Москва, 27 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Видеоролик о том, как жители различных регионов России приезжают в республики Донбасса, где они помогают восстанавливать разрушенную киевскими боевиками инфраструктуру и налаживать мирную жизнь, опубликовал 27 июня телеканал RT.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

На выложенных в интернет кадрах, показано, как сотрудники МЧС России вместе со спасателями ДНР ведут разбор завалов в Мариуполе, специалисты из Нижнего Новгорода осуществляют замену дорожного полотна в Харцызске, а врачи из Башкирии принимают пациентов в Красном Луче в ЛНР.

Кроме того, указывается, что руководство регионов России берет шефство над населёнными пунктами в республиках Донбасса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Вологодской области сообщило, что в августе в городе Алчевске ЛНР начнутся работы по восстановлению дорог.