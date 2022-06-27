Москва, , 14:21 — REGNUM Такой большой «разбег» между оплатой труда мужчин и женщин в России говорит об отсутствии единого тренда по стране, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор коммуникационного агентства КРОС Екатерина Мовсесян.

Работа Цитата из к/ф «Дылда». реж Кантемир Балагов. 2019. Россия

«Многое зависит от отрасли, от размеров предприятия, от личностных качеств кандидата и убеждений руководителя конкретной фирмы.

В сфере коммуникаций, как и в креативных индустриях в целом, размер заработной платы практически не зависит от гендера.

В данной отрасли традиционно больше женщин, чем мужчин, и нет корреляции между эффективностью специалиста и его принадлежностью к тому или иному полу.

И мужчины, и женщины занимают руководящие позиции, и мужчины и женщины могут получать достаточно высокие зарплаты, если показывают хорошие результаты.

Зарплатные вилки привязаны к должностям с разной степенью ответственности, компенсация определяется в соответствии с уровнем профессионализма сотрудника и не зависит от гендера», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование НИУ ВШЭ «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России» показало, что разница между оплатой труда мужчин и женщин сильно варьируется: от 5,3% до почти 70%.

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