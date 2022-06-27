Лонгйир, Норвегия, 27 июня 2022, 16:16 — REGNUM Учёные из Норвежского научно-исследовательского института подтвердили первый случай птичьего гриппа на Шпицбергене. Об этом сообщает агентство The Sun со ссылкой на Норвежский ветеринарный институт.
Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) обнаружили у мертвой чайки в столице архипелага Лонгйир.
«Обнаружение HPAI вызывает беспокойство, потому что ряд уязвимых популяций диких птиц откладывают яйца и выводят потомство на архипелаге летом <…> Виды, которые собираются на скалах, будут особенно уязвимы, если птичий грипп будет занесен в птичьи колонии», — заявил представитель Норвежского ветеринарного института Кнут Мадслен.
Норвежские власти отмечают, что это первый случай, когда в Арктике был обнаружен птичий грипп.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Болгарии были выявлены факты незаконных захоронений домашней птицы, у которых был обнаружен птичий грипп.
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