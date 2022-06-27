Омск, , 14:21 — REGNUM Житель Омска подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

Девочка (сс) Jordan McDonald

Против 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По предварительным данным, в июне 2022 года мужчина, являясь педагогом дополнительного образования, трижды совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Она посещала в каникулярное время бюджетное учреждение дополнительного образования.

Обвиняемый заключён под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

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