Тирасполь, 27 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Милитаризация, планируемая в Молдавии, может привести к новому вооружённому конфликту в регионе, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с послом Великобритании в Тирасполе Стивеном Фишером. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба МИД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Если в эту страну попадёт оружие, то это может стать серьёзным фактором дестабилизации. Я бы не хотел, чтобы это стало поводом для повторения событий 1992 года», — сказал приднестровский министр.

Он также указал на то, что Молдавия продолжает блокировать лекарства и другие товары первой необходимости, которые везут в Приднестровье. Игнатьев также заявил о важности урегулирования отношений между Кишинёвом и Тирасполем.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в последнее время начала публично выражать сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. В то же время глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что в НАТО планируют рассмотреть вопрос о том, чтобы поставить вооружение в Молдавию по стандартам альянса взамен того, что в республике остаётся с советских времён.