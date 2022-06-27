Сеул, , 14:22 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отправился 27 июня в Испанию для участия в саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде 29–30 июня. Об этом сообщает Yonhap News.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Напомним, что Южная Корея не является членом НАТО, однако страна приглашена на саммит в качестве партнёра организации наряду с Японией, Австралией и Новой Зеландией. Юн Сок Ёль станет первым президентом Южной Кореи, который примет участие в саммите НАТО.

29 июня в кулуарах саммита состоится трехсторонняя встреча между президентом Юн Сок Ёлем, главой США Джо Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В рамках зарубежной поездки глава Южной Кореи также встретится с коллегами из Финляндии, Испании, Нидерландов, Польши, Дании, Чехии и Великобритании, а также соотечественниками, проживающими в Испании, и испанскими бизнесменами.

Сообщается, что в данной поездке Юн Сок Ёля сопровождает первая леди страны Ким Гон Хи.