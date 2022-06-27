Москва, , 14:20 — REGNUM Зарубежные инвесторы не получили платежи по российским еврооблигациям из-за действий третьих лиц, заявили в Минфине РФ.

Минфин России Официальный сайт Правительства России

В Министерстве прокомментировали информацию иностранных СМИ о том, что 27 июня истёк 30-дневный период, в течение которого Россия должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам с погашением в 2026 и 2036 годах. Американское агентство Bloomberg рассказало, что платежи так и не дошли до инвесторов, из чего сделало вывод о наступлении «дефолта».

В Минфине РФ рассказали, что перечислили средства ещё 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, поскольку 25 мая истекал срок лицензии OFAC, разрешающей транзакции, и власти США уже объявили, что продлевать её не будут.

Перечисленные Минфином РФ средства, попав в международный депозитарий Euroclear, до получателей не дошли, заявили в министерстве.

«Тем не менее, международные расчетно-клиринговые системы, получив средства в полном объеме заблаговременно, имея правовую (лицензия Управления по контролю над иностранными активами Минфина США истекла 25 мая) и финансовую возможность (средства получены своевременно 24 и 25 мая в отношении платежей в долларах США и евро соответственно) довести указанные средства до конечных получателей, не совершили для этого необходимые действия», — говорится в заявлении финансового ведомства.

В Минфине отметили, что действия иностранных посредников находятся вне контроля министерства, поэтому «в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям РФ инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты».

В ведомстве подчеркнули, что неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что «прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта».