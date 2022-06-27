Степанакерт, , 15:35 — REGNUM Благодаря российским миротворцам ситуация в Нагорном Карабахе является стабильной, хотя и сложной. Об этом в интервью ИА REGNUM 23 июня заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян, отвечая на вопрос о нынешней ситуации на линии соприкосновения между армянскими и азербайджанскими вооружёнными силами.

Давид Бабаян Lika Zaqaryan

Давид Бабаян В целом ситуацию можно охарактеризовать как стабильную. И главной тому причиной является присутствие российских миротворцев. Это означает, что вероятность широкомасштабной войны практически нулевая. Но, конечно же, иногда бывают провокации, нарушения режима прекращения огня. Несколько месяцев назад было обострение, когда азербайджанские войска нарушили и режим прекращения огня и положения совместного заявления от 9 ноября 2020 года, пытались просочиться, захватить и взять под свой контроль определённые территории Нагорно-Карабахской республики. После этого, конечно, ситуация стала более стабильной, но, в целом, несмотря на стабильность, она остаётся сложной.

Напомним, что 9 ноября 2020 года между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении огня и о размещении вдоль линии противостояния российского миротворческого контингента.