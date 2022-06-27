Ижевск, , 14:16 — REGNUM Житель Ижевска привлечен к административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также нацистскую символику. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным полиции, 58-летний мужчина являлся пользователем одной из социальных сетей, он разместил на своем ресурсе информацию, которая дискредитирует российскую армию, а также была размещена нацистская символика.

В его отношении был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ. Решением суда мужчине назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воткинске был задержан мужчина, который в общественном месте сорвал со стены дома баннер с символикой «Z», облил его жидкостью для розжига и поджег.

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