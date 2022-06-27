Токио, 27 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Необходимо укреплять мировой порядок и не допускать ошибочные уроки для других стран в связи с ситуацией на Украине. Об этом 27 июня заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

«Нельзя, чтобы появились страны, которые извлекут для себя ошибочный урок из ситуации на Украине», — сказал Кисида, подразумевая Китай.

По его словам, недопустимы появления китайских кораблей в территориальных водах Японии у островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), а также разработка Пекином газовых месторождений в Восточно-Китайском море.

Также он заявил о необходимости укрепления сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Напомним, между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.