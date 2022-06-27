Москва, , 14:15 — REGNUM На мировом нефтяном рынке сохраняется дефицит предложения, этот фактор по-прежнему поддерживает высокие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Нефть Blick.ch

«С другой стороны, сегодня появляются серьезные опасения, что спрос на энергоресурсы на фоне роста процентных ставок ведущих центробанков мира повысит риски замедления мировой экономики.

На этом фоне очередная «модернизация» санкционного давления на Россию, например, ограничение по закупочным ценам на российскую нефть со стороны стран ЕС ни к чему хорошему не приведет.

Режим санкций уже бьет по экономическому благополучию бизнеса и граждан Европы. Очередные препятствия по поставкам российского сырья на рынки ЕС лишат их конкурентоспособности и, вполне вероятно, Россия просто прекратит поставки нефти многим западноевропейским заказчикам.

Создать новую экономическую систему рынка энергоресурсов не получится. Производители и нефти, и газа будут отыгрывать дефицит предложения высокими ценами.

Вполне очевидно, что у России сегодня вырисовывается новый план экономической системы торговли со странами Юго-Восточной Азии. На фоне новых санкционных штрихов, граничащих с абсурдом, России придется нелегко.

Однако кризис в еврозоне будет разгораться очень серьезный, реальные доходы бизнеса и граждан Западной Европы могут просесть к концу 2022 года как минимум в 1,5 раза», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей», чтобы противостоять стремительному росту цен.

Читайте также: Франция призывает установить «максимальную цену на нефть»