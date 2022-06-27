Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) РФ своим решением подтвердил законность взыскания во внесудебном порядке задолженности по налогам и других обязательных платежей с граждан, утративших статус индивидуальных предпринимателей (ИП). Эти долги можно взыскивать в том числе за счет не предпринимательских доходов, включая зарплаты бывших владельцев ИП по новому месту работы.

ksrf.ru Вид на здание КС РФ в Санкт-Петербурге

Как сообщили 27 июня в суде, КС признал соответствующим Конституции РФ пункт 5 части 1 статьи 12 федерального закона «Об исполнительном производстве» и абзац 2 пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса РФ.

В Конституционный суд обратился Владислав Соловьев, которому в начале 2019 года налоговая инспекция доначислила 33 тыс. рублей, но Соловьев долг гасить не стал и прекратил свою деятельность в качестве ИП. Тогда налоговый орган обратился к судебным приставам, которые вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату Соловьева в размере 50% от ежемесячного дохода и направили документ по новому месту работы должника.

В судах общей юрисдикции Владислав Соловьев не смог оспорить решение об обращении взыскания не на доходы от предпринимательской деятельности, а на его зарплату. Тогда он обратился в КС РФ. Бывший предприниматель полагал, что оспариваемые им нормы Налогового кодекса РФ и закона об исполнительном производстве неконституционны, поскольку ведут к неправомерному ограничению права собственности.

Рассмотрев обращение, Конституционный суд подчеркнул, что Основной закон РФ не исключает возможности взыскания во внесудебном порядке задолженности по обязательным платежам с физических лиц, включая утративших статус ИП. По мнению КС РФ, иное положение способствовало бы злоупотреблению правами со стороны должника.