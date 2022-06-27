Пенза, , 14:12 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки выписали 41 ковид-пациента. По состоянию на 27 июня в регионе с начала пандемии выздоровели 181 509 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Больница

Всего по области зарегистрировано 187 836 случаев заражения коронавирусом, в том числе 31 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5949 человек, за сутки умер один пациент.

В ковид-стационары 26 июня госпитализировали десять человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии всего зарегистрировано 152 416 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 148 551 пациент, скончались 1995 человек.

Читайте также: В Татарии с COVID-19 госпитализировали за сутки 19 человек