Москва, , 14:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об ответственности ректоров за пропаганду в пользу зарубежных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Тот, кто начинает все искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя (антироссийскую) пропаганду перед студентами, должен уйти… Здесь стоит вопрос безопасности, вопрос будущего нашей страны», — сказал Володин, реагируя на выступление лидера СРЗП Сергея Миронова.

В ходе парламентских слушаний в Госдуме Миронов заявил о том, что на факультете журналистики МГУ ведется антироссийская пропаганда, шельмуются поддерживающие спецоперацию и в качестве фейков приводятся примеры слайды с материалами официальных государственных СМИ.

«Хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и несли ответственность. Правильно было бы уйти», — отметил Володин.