Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Грузия за последние восемь лет добилась ряда важных достижений на пути вхождения в Евросоюз. Об этом 27 июня заявил на совещании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в связи с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«8 лет назад я имел честь подписать это соглашение. Хотел бы выделить несколько ощутимых результатов, которые получила страна. В первую очередь, это свободная торговля с ЕС», — сказал Гарибашвили.

Он также напомнил, что потом Грузия получила безвизовый режим с Евросоюзом, а недавно — «европейскую перспективу». Премьер-министр отметил, что Брюссель таким образом якобы пообещал принять Грузию в ЕС.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины. Грузии сообщили, что у страны есть «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».