Бишкек, 27 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Международная ассоциация развития планирует выделить правительству Киргизии $100 млн (более 5,3 млрд рублей) на реализацию проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата». Об этом стало известно в ходе заседания профильного парламентского комитета.

Diepos.co.za Водопроводный кран

Из них $50 млн (2 млрд 666 млн рублей) будут предоставлены в виде кредита под 0,75% годовых на 38 лет, включая шестилетний льготный период. А ещё $50 млн (2 млрд 666 млн рублей) республика получат в качестве гранта.

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Эти деньги киргизские власти должны будут потратить на восстановление существующих и строительство новых систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений в сёлах Иссык-Кульской и Баткенской областях.

А также провести работы по реабилитации трех существующих ирригационных и дренажных систем, расположенных в бассейне рек Карадарья — Сырдарья — Амударья в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях. Это позволит обеспечить водой 28 тысяч гектаров земель сельхозназначения.

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