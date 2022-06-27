27 июня 2022 | Время чтения 10 мин

Галина Смирнова, , 16:32 — REGNUM При продвижении российского рубля в качестве международной резервной валюты возникает вопрос обоснованности цены. То есть возникает необходимость заново создавать инфраструктуру товарных бирж. Современные площадки являются недостаточно представительными и не затрагивают весь экспорт. Об этом, в частности, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня», комментируя планы по разработке новых резервных валют. Напомним, в ходе делового форума БРИКС глава государства Владимир Путин заявил о проработке вопроса по созданию международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), отметив, что российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки. Путин подчеркнул, как сообщало ТАСС, что «стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов».

Экономика России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вопрос по разработке новых вариантов резервных валют, по словам Масленникова, актуализировался для России после новых западных санкций. Старая система глобализации, отметил эксперт, уходит в прошлое, а на ее место придет новая модель, что подтверждается озабоченностью глобальных институтов (МВФ, ВБ и др.) относительно перспективы раскола мирового хозяйства на разные геоэкономические зоны. Такая зона, сказал Масленников, может появиться на основе БРИКС, к которой примкнут другие государства. Россия, отметил эксперт, сейчас изменяет направления поставок энергоресурсов и может начать их совершать в пределах подобной зоны.

При этом, с одной стороны — пользоваться долларом и евро мы больше не сможем, с другой — национальные валюты в таких расчетах имеют объективные недостатки. Например, если сделки будут проходить в юанях или рупиях, то вторичные сделки с такими активами возможны только на тех рынках, где они работают. В случае же появления международной единицы она могла бы использоваться по всему периметру валютного объединения. Есть концепция большого евроазиатского пространства, где, по словам эксперта, «такой инструмент точно бы пригодился». Между тем перспективы проекта, как сказал Масленников, упираются в скорость интеграционных процессов и готовность экономик стран-участниц к преобразованиям. Помимо традиционного рубля, есть цифровые технологии.

Встреча лидеров БРИКС Kremlin.ru

Эксперименты по цифровым валютам, как сказал экономист, проводят примерно 45 центробанков, ведутся также разговоры по «бумажному» и «цифровому» золоту» (цифровым активам для внешнеторговых операций). В следующем году, отметил Масленников, Санкт-Петербургская биржа запустит торговлю золотыми сертификатами, но какое место они займут в валютных операциях, покажет время.

Создать, в частности, криптозолотой рубль предложили аналитики ВЭБ. РФ. В своем докладе, как сообщало издание РБК, они рекомендовали властям в условиях санкционного давления выпустить обеспеченный золотом стейблкоин. Обеспеченность золотом такой валюты наряду с обращением исключительно во внешних расчетах, в том числе между третьими странами без участия России, и есть главное отличие от цифрового рубля, пояснили авторы доклада. Заблокировать такие операции, по их мнению, США не получится, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

Предлагается запустить механизм работы с криптовалютами для ведущих подсанкционных компаний на криптобиржах в дружественных странах или создать национальную криптобиржу. С отсылкой к буму майнинга биткоинов в Иране, с помощью которых иранцы обходят американские санкции, аналитики утверждают, что криптовалюта — реальная альтернатива доллару в современных обстоятельствах. Кроме того, аналитики считают необходимым разработать систему международных расчетов ЦБ с дружественными странами в национальных цифровых валютах на основе технологий распределенного реестра, трансграничное использование которых технически возможно, но требует политического согласования. В пример приводится успешный эксперимент Валютного управления Гонконга и Банка Таиланда в рамках проекта Inthanon-LionRock, предполагающего создание общей платформы для множественных расчетов цифровыми валютами центральных банков, основанной на единой мультивалютной системе.

Новая финансовая система, по замыслу авторов доклада, может строиться, в том числе и на масштабном использовании бартерных схем и создании новых офшорных зон, для чего, как отмечают аналитики, необходимо создать торговый дом для проведения организованной бартерной торговли, а также отдельную биржу или секцию на бирже. Переход на бартерные сделки (взаимозачет товарами или услугами), которые практиковались в 90-е годы, поможет, как говорится в докладе, вести внешнюю торговлю без применения «токсичных» валют. Для сокращения спроса на валюты недружественных стран можно использовать клиринговые расчеты. Поэтому авторы доклада предлагают создать наднациональный клиринговый центр, подразделения которого будут находиться в России, Китае и других заинтересованных странах. Конвертация валют в таком случае происходит через оценку стоимости корзины определенных товаров или твердого полезного ископаемого. И, наконец, предлагается также создать специальную офшорную зону для торговли с Китаем (с наделением её резидентов особым статусом), где расчеты могут быть построены на принципе отсутствия трансграничного перетока денег, но с клирингом товаров таможней и введением цифровых реестров финансовых расчетов на базе блокчейн-технологий.

В дальнейшем же, как считают аналитики, целесообразно рассмотреть в рамках БРИКС блокчейн-расчетную единицу (по аналогии с переводным советским рублем или SDR МВФ). Что касается российских платежных систем, то авторы доклада предлагают: распространить систему карт «Мир» на платежи в иностранных валютах дружественных стран, на правительственном уровне поддержать подключение российских банков (в том числе находящихся под санкциями) к китайской системе UnionPay, превратить Систему передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог системы SWIFT, от которой отключили ряд крупных российских банков) в международную систему платежей на пространстве СНГ и Большой Евразии, включая Китай и другие дружественные страны, а также возродить проект межнациональной платежной системы в рамках СНГ.

Платёжная система UnionPay Aranami

Как отметила на днях в интервью ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в этом году в Системе передачи финансовых сообщений появилось 64 новых участника. За январь–май этого года количество финансовых сообщений, проходящих через систему, выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Отрасль, по словам Скоробогатовой, «поняла, что у нее есть доступный и удобный канал, который решает ее вопросы». Всего СПФС используется в 12 странах. При этом подключение нерезидентов, как сказала первый зампред, это скорее политический вопрос и их желание сотрудничать с нашей страной. «С нашей стороны технологически обеспечены разные варианты подключения», — подчеркнула Скоробогатова. Помимо прямого подключения к СПФС, есть вариант (уже работает с одним государством) интеграции «система — система», когда одна национальная система взаимодействует с другой. Наиболее популярным вариантом является — «сервис-бюро», когда российская или иностранная организация подключается к СПФС, а дальше другие участники подключаются к ней. Прогнозы Скоробогатовой оптимистичны: трафик СПФС и количество её участников будут расти. Активно развивается ситуация и с тестированием расчетов цифровым рублем: в пилотной группе сейчас 12 банков, 3 — хотят присоединиться, есть несколько заявок от нефинансовых организаций. Все участники «пилота» на разных стадиях, но больше половины банков укладываются в заявленные сроки — начать тесты на реальных операциях и реальных клиентах уже в апреле 2023 года, а не в 2024 году.

По мнению первого зампреда ЦБ РФ, «национальная цифровая валюта появится у всех уважающих себя государств на горизонте трех лет». Пока многие страны находятся на разных уровнях разработки собственных национальных цифровых валют, но в следующем году начнется более активная работа именно по интероперабельности платформ национальных валют. И тогда станет понятно, с кем именно возможна таковая интеграция, которая в том числе решает вопрос отключения от SWIFT. Конкуренция в этом сегменте, по прогнозу Скоробогатовой, станет очень высокой.

Параллельно, судя по публикации в конце мая издания «Коммерсант», из-за частичной изоляции РФ от внешних рынков, неполной конвертируемости рубля и невозможности использовать международные ценовые индикаторы, правительство работает над созданием прозрачной системы ценообразования на внутреннем рынке, для чего Минфин подготовил законопроект о расширении биржевой торговли — производителей обяжут продавать на бирже до четверти продукции «при существенном изменении условий на рынке». Авторы законопроекта отмечали, что формирование биржевых цен на товарном рынке снижает необходимость использования административных мер ценового регулирования. В первую очередь Минфин интересуют реальные внутренние цены на значимые товары — топливо, металлы, продовольствие, удобрения, стройматериалы, промышленное сырье и др.

При этом предполагается, что отдельным постановлением правительства будут закреплены нормативы продаж и кого они затронут. Возможно, что эта норма, как сообщало издание, не распространится на малый бизнес. Сегодня, 27 июня, как сообщала «Российская газета», группа высокого уровня Совета министров Союзного государства, на заседании в формате видеоконференции обсудит, в том числе вопросы развития биржевой торговли в Союзном государстве, регистрации субъектов хозяйствования Белоруссии в единой информационной системе в сфере закупок.

Московская биржа moex.com

Альтернативой же товарным биржам для малого и среднего бизнеса (МСП) станут в свою очередь маркетплейсы. Так, в мае информагентство Прайм сообщало, что российские власти «планируют создать условия для развития новой инфраструктуры торговли товарами — маркетплейсов товарного рынка, которые помогут в том числе малому и среднему бизнесу в сделках купли-продажи и станут альтернативой биржам, соответствующий законопроект обсуждают Банк России с Минпромторгом и ФАС». Как поясняли авторы предлагаемых поправок в закон об организованных торгах, в настоящее время в России уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка, но появляется спрос на развитие альтернативных сервисов торговли товарами. Например, в декабре прошлого года ЦБ РФ выдал первую лицензию торговой системы, которая по своей сути является упрощенным вариантом лицензии биржи. Лицензию для проведения организованных торгов товарами получило ООО «Центральная торговая система».

Как поясняла директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Лариса Селютина, такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров. При этом в условиях санкционного давления, ограниченного доступа к зарубежным данным и мировому рынку торговые системы создадут, по ее словам, базу для формирования внутренних цен (индикаторов) на российские товары, спрос на которые повысился со стороны бизнес сообщества и регулирующих органов. Признаваемые же ценовые индикаторы на товары, говорила Селютина, могут использоваться и на финансовом рынке, в том числе для запуска фьючерсов и других финансовых инструментов. Все сделки будут совершаться в электронном виде без оформления на бумажном носителе, при этом юридическая сила и защита заключенного договора гарантируется законом.

Помимо того, по словам Селютиной, современные технологии позволяют обеспечить сопутствующие сервисы по хранению, доставке и перевозке товаров, и создать большой спектр дополнительных услуг, которые могут развиваться за счет вовлечения в процесс операторов товарных поставок, перевозчиков, формируя вокруг себя региональную и межрегиональную логистическую инфраструктуру. Как сообщало на днях издание «Коммерсант», в России сейчас всего 45 тыс. работающих интернет-магазинов, тогда как только в одной китайской провинции Шаньдун уже более 500 тыс. активных интернет-магазинов. Более 33% всех розничных продаж в Китае сегодня осуществляется через каналы интернет-торговли.