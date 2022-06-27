Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM XXV Петербургский международный экономический форум, прошедший в Северной столице с 15 по 18 июня 2022 года, традиционно выступил площадкой для подписания соглашений о развитии российской экономики. По данным организаторов мероприятия, участники ПМЭФ-2022 подписали порядка семи сотен соглашений на сумму 5,6 трлн рублей.

ПМЭФ Дарья Драй, ИА REGNUM

Активными участниками форума стали губернаторы «новой волны». Как подчеркнул в ходе пленарного заседания форума президент России Владимир Путин, «сегодня наша задача — создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке».

Подписанные губернаторами соглашения — стратегически значимый шаг по решению этой задачи в разрезе отдельных регионов страны.

Так, врио главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров заключил на форуме 12 соглашений. Среди предусмотренных соглашениями направлений регионального развития — модернизация агропромышленного комплекса, развитие кластеров и технопарков, цифровая экономика, межрегиональная кооперация в рамках научно-образовательных кластеров и другие. Среди подписанных документов — соглашение с компанией «1С» по развитию и внедрению информационных технологий. Как отметил Егоров, «это важное решение для дальнейшей цифровой трансформации госуправления и самого региона». Помимо этого, подписано соглашение с Газпромом по дополнительной газификации крупных поселений Тамбовской области. К 2026 году будет построено 139 объектов газификации, благодаря чему газ поступит в 9815 домовладений в 120 населенных пунктах из 13 районов области.

«Завершился ПМЭФ-2022. Работой нашей делегации доволен. Инвестиционный портфель превысил 57 млрд рублей. Планируется создать около тысячи рабочих мест. Теперь главное — все реализовать. Я уверен, это в наших силах», — написал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

В частности, в регионе планируется реализовать два крупных туристических проекта. В рамках первого из них в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера будет построен туристско-рекреационный парк, что позволит создать более 200 рабочих мест. Размер инвестиций составит 22 млрд рублей. Кроме этого, планируется реализовать проект «Коприно Посад» под Рыбинском, который включит три гостиницы и апарт-отель, аквацентр с водным парком, конгресс-центр, музейный комплекс, рестораны и магазины. Объем инвестиций в проект — 20 млрд рублей.

Новгородская область во главе с губернатором Андреем Никитиным заключила на форуме порядка 30 соглашений. Среди них — важные для всей страны проекты по импортозамещению. Так, инженерный центр «Пауэрз» вложит 100 млн рублей в региональное производство трехэксцентриковых клапанов больших диаметров для тяжелой техники. Производители подобной продукции в России отсутствуют. Также среди достигнутых договоренностей — соглашение Новгородской области с Газпромом об ускоренной газификации региона. Отмечается, что все новые проекты позволят создать в регионе более 620 рабочих мест.

Активное участие в работе ПМЭФ-2022 приняли врио губернаторов, назначенные президентом на должность месяц назад. Среди новых врио — Александр Соколов из Кировской области, Владимир Мазур из Томской области, Павел Малков из Рязанской области, Роман Бусаргин из Саратовской области и Юрий Зайцев из Марий Эл.

«Для новичков в статусе врио губернаторов ПМЭФ-2022 — ситуация, которую можно охарактеризовать как «с корабля на бал». И новички, заключившие на Форуме выгодные соглашения, сдали свой первый экзамен успешно. Основание этой успешности — компетентность и подготовка новых врио. Они выпускники Школы губернаторов, ориентированные на развитие регионов управленцы. Конкретные результаты выпускники Школы губернаторов всегда показывают в очень короткие сроки, и этот раз не стал исключением», — оценил активность новых врио губернаторов на форуме директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский .

Соглашения, которые заключила на форуме Кировская область, касаются газификации, обеспечения области топливом и социальной политики. В частности, врио губернатора Александр Соколов поделился информацией о том, что компания «Т Плюс» продолжит обновлять региональные теплосети и станции, а объем финансирования проекта составит 1,3 млрд рублей.

«Вообще, по итогам форума могу сказать: мы всем интересны. Была масса запросов от компаний, регионов, федеральных коллег. Нам есть что представить и чем гордиться. Но о нас очень мало знают. Исправим. Надо сформировать привлекательный образ региона и продвигать его!», — заключил врио.

Томская область также достигла на форуме ряда договоренностей, значимых для развития региональной экономики.

«Вызовы времени требуют новых решений. За этими решениями мы и приехали на форум. Каждое подписанное соглашением должно принести реальную, практическую пользу для Томской области и её жителей, ведь главная цель нашей общей работы — повышения качества жизни людей и развитие региона», — констатировал врио губернатора региона Владимир Мазур .

Среди достигнутых договоренностей — соглашение с томской компанией «Монолит-строй». В области появятся три новых завода — завод OSB-плит, завод по выпуску концентрата КФК-85 и завод березовой фанеры. Объем инвестиций в проект, который позволит создать в регионе 820 новых рабочих мест, составит 12 млрд рублей.

Рязанская область заключила на форуме 32 соглашения на общую сумму 176 млрд рублей. Как сообщил врио губернатора Павел Малков, среди них — соглашения о научно-техническом сотрудничестве, программном обеспечении, создании научно-образовательного центра в АПК и другие.

«Инвестиции — это наша кровь, область живет и развивается во многом за счет инвестиций. Как обещал, с инвесторами будем работать лично, будем регулярно собираться», — заявил Павел Малков.

Подписано, например, соглашение региона с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Договоренность предполагает, помимо прочего, создание в области кластеров, технопарков и территорий с преференциальными режимами. Саратовская область заключила в Петербурге 9 соглашений на сумму 50 млрд рублей. В результате одного из соглашений, подписанного Романом Бусаргиным, в регионе появится новое мукомольное производство. Проект агрокорпорации «БИО-ТОН» позволит создать в области минимум 500 рабочих мест. Предприятие будет производить 1 млн тонн зерна в год, а объем инвестиций в первую очередь проекта составит более 6 млрд рублей.

Врио губернатора Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписал на ПМЭФ-2022, в частности, два соглашения, направленные на развитие регионального туризма. Первое из них — о развитии межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь», второе — о развитии таких туристских проектов Республики, как «Жемчужина Поволжья» в Юринском районе, «Кугезе мланде» в Звениговском районе и «Центр этнотуризма на Волге» в городе Козьмодемьянске. Отдельное внимание врио губернатора уделяет цифровизации региона. На форуме подписано соглашение с генеральным директором платежной системы «Мир» Владимиром Комлевым о создании карты жителя Марий Эл. С помощью карты жители региона получат централизованный доступ ко всем социально значимым сервисам Республики.

Активность губернаторов новой волны на площадке ПМЭФ-2022 — проявление комплексного и стратегического управления регионами в условиях санкционного давления. Способность привлекать в субъекты РФ масштабные инвестиции — важный управленческий навык, способствующий развитию и региональных экономик, и российской экономики в целом.