Брюссель, 27 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. При вступлении в Европейский союз новых стран сообществу придётся отказаться от принципа единогласного принятия решений. Об этом 27 июня написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём блоге на сайте ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Конечно, это уже давние дебаты… Но контекст изменился», — отметил глава европейской дипломатии.

Также он указал, что конфликт на Украине показал, что ЕС нужно принимать «стратегические решения» в режиме реального времени, и добавил, что работать по-прежнему — «безрассудно», так как если раньше какие-то решения не могли согласовать 27 стран-членов, то, когда их станет 30 или более, это станет сделать невозможно.

Кроме того, Боррель напомнил, что ранее на согласование шестого пакета санкций против России ЕС потребовался месяц и этот санкционный пакет оказался значительно смягчен за это время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл был в последний момент исключён из проекта шестого пакета антироссийских санкций Европейского союза.