Москва, 27 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами в России так и будет наблюдаться, пока существует патриархальный уклад жизни, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского регионального отделения российского общества социологов Сергей Таланов.

Пресс-служба сада «Эрмитаж» За работой

«Все идет из первичной социализации. Практически, каждый второй брак распадается, а для нормального становления и развития личности нужны как мужская, так и женская модели поведения.

На уроках литературы изучают произведения, в которых практически всегда доминируют мужчины (они все время начальники, полководцы и т.д.).

Кроме того, на рынке труда существуют и такие явления как «стеклянный потолок» (женщинам сложнее продвигаться по карьерной лестнице) и «стеклянная стена» (женщинам сложно работать на так называемых мужских профессиях).

Чтобы ситуация в корне изменилась, необходимо в школе изучать произведения, в которых описываются иные роли у мужчин и женщин. Например, женщина директор завода, руководитель региона и т.д. Важно укрепить институт семьи и брака, тогда будут правильные модели поведения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке труда в России разница в размере заработной платы мужчин и женщин варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% и в среднем составляет 37,3%.

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