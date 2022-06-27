Красногорск, , 14:08 — REGNUM Инфраструктуру для прогулок на велосипедах планируется развивать на территории Подмосковья. Об этом 27 июня заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Велосипед на велодорожке Дарья Драй © ИА REGNUM

Предполагается, что к 2023 году протяженность велоинфраструктуры на территории Подмосковья увеличится на 80 километров.

«У нас на сегодняшний день есть почти 480 километров разнообразной велоинфраструктуры. Также мы ведем работу в этом году и там будущий год — еще 80 километров должно прибавиться», — сказал Хайкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковным предпринимателям выдадут субсидии на покупку оборудования