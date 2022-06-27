Красногорск, 27 июня 2022, 14:08 — REGNUM Инфраструктуру для прогулок на велосипедах планируется развивать на территории Подмосковья. Об этом 27 июня заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.
Предполагается, что к 2023 году протяженность велоинфраструктуры на территории Подмосковья увеличится на 80 километров.
«У нас на сегодняшний день есть почти 480 километров разнообразной велоинфраструктуры. Также мы ведем работу в этом году и там будущий год — еще 80 километров должно прибавиться», — сказал Хайкин.
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