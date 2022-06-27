Красногорск, 27 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Инфраструктуру для прогулок на велосипедах планируется развивать на территории Подмосковья. Об этом 27 июня заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипед на велодорожке

Предполагается, что к 2023 году протяженность велоинфраструктуры на территории Подмосковья увеличится на 80 километров.

«У нас на сегодняшний день есть почти 480 километров разнообразной велоинфраструктуры. Также мы ведем работу в этом году и там будущий год — еще 80 километров должно прибавиться», — сказал Хайкин.