Абакан, 27 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено два случая COVID-19, выздоровел один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в правительстве республики.

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Уточняется, что один носитель коронавируса выявлен в Абакане, ещё один — в Аскизском районе.

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 328 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за семь дней составил 0,8.

Напомним, 26 июня в Хакасии выявили пять носителей коронавируса, выздоровели два человека.