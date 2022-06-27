Бишкек, 27 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Киргизии компенсацию от государства получили только 3 600 из 6 497 медицинских работников, заболевших COVID-19 во время работы с коронавирусными пациентами. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбаев на заседании парламентского комитета по соцполитике.

Med.kg Врачи. Киргизия

По его словам, медики массово жалуются на нежелание чиновников выплачивать обещанную властями денежную компенсацию под предлогом того, что у них был отрицательный ПЦР-тест или нет письменного приказа о направлении на работу в «красную зону».

«Необходимо всем переболевшим COVID-19 медицинским работникам выплатить полагающиеся компенсации. Но нет финансовых возможностей», — подытожил исполняющий обязанности главы Минздрава.