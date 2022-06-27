Уфа, , 14:13 — REGNUM Две полилингвальные школы намерены построить до конца года в Учалах и селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии с привлечением федеральных средств. Об этом 27 июня сообщил министр образования и науки региона Айбулат Хажин на совещании правительства республики в центре управления регионом.

Полилингвальная школа в Уфе Ufacity.info

Он также сообщил, что в следующем году в полилингвальные учебные заведения планируется перепрофилировать Баймакский лицей-интернат и среднюю школу № 2 в райцентре Мишкино.

«Причём в Мишкинском районе дети будут углубленно изучать ещё и марийский язык. Аналогичные планы — по преподаванию чувашского языка на базе школы № 2 в Бижбуляке. Начали работы по проектированию полилингвальной школы на 240 мест, совмещённой с детским садом на 120 мест в райцентре Аскино», — сообщил он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил минобрнауки Башкирии продолжать развитие инновационных учебных методик в полилингвальных гимназиях.

«Они носят многонациональный характер. Это не значит, что там изучают только родные языки народов республики. Мы добавляем прежде всего изучение английского языка и, возможно, второго иностранного языка. Кроме того, мы нацелены на широкоаспектное формирование личности. Именно поэтому представители правительства должны посещать эти школы и рассказывать о тех задачах, которые мы сегодня решаем. Все интересные спортивные и культурные программы мы тоже должны в первую очередь внедрять там. Тем самым мы формируем будущую элиту нашей республики», — сообщил он.