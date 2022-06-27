Сеул, , 14:07 — REGNUM Генеральный комиссар Национального полицейского управления Южной Кореи Ким Чан Ён заявил о намерении уйти в отставку, сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что глава управления заявил о своем намерении спустя несколько дней после того, как президент страны Юн Сок Ёль резко высказался о недавних кадровых перестановках в полиции.

Неделей ранее Национальное полицейское управления обнародовало имена новых старших суперинтендантов, однако спустя два часа аннулировало свое решение по семи кандидатурам.

Юн упрекнул правоохранительные органы, назвав данное аннулирование «серьезным нарушением дисциплины».

Заявление об отставке также последовало после того, как полиция опротестовала план министерства внутренних дел по созданию «полицейского бюро», предназначенного для усиления контроля над правоохранительными органами.