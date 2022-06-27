Песков отреагировал на иск Ахметова против России в ЕСПЧ
Москва, 27 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Россия вышла из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Таким образом он ответил на вопрос об иске украинского бизнесмена Рината Ахметова против России в ЕСПЧ.
«В данном случае мы же вышли из соответствующих документов. Поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом подписал президент Владимир Путин.
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