Донецк, , 14:04 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку. Об этом 27 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Также указывается, что в 12:47 украинские нацисты обстреляли Макеевку, выпустив по городу дев ракеты из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти Соединенных Штатов не уведомляли Россию о планах поставить Киеву системы ПРО средней и большей дальности.