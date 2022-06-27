Стокгольм, 27 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Неудивительно, что заявка Швеции в НАТО сейчас «висит на волоске», учитывая, что министр обороны страны Петер Хультквист и глава МИД Анн Линде имели контакты с курдскими группировками — то, что как раз не нравится Анкаре, которая по-прежнему блокирует вступление скандинавской страны в альянс. Об этом 26 июня написала газета Expressen.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

В новостной статье называется «загадочным» тот факт, что представители правительства Швеции думали, что «курдские связи» двух министров с такими важными портфелями, как оборона и внешняя политика, останутся незамеченными.

Вместо ускоренного вступления в НАТО теперь судьба Швеции находится в руках главы Турции РеджепаЭрдогана, и он «вряд ли сдастся, не получив что-то взамен».

«В этой связи возникает вопрос: вынудят ли рано или поздно премьер-министра Магдалену Андерссон пожертвовать Хультквистом, Линде или сразу обоими, чтобы спасти ситуацию?» — говорится в материале.