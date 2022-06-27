Джакарта, , 14:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в 48-м саммите G7, который состоится в Германии, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Джоко Видодо летел к месту проведения саммита на военном вертолете типа Sikorsky CH53 примерно 30 минут. Во время полета президент Индонезии сидел рядом с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

У президента Индонезии также запланированы двусторонние встречи с рядом государственных лидеров. Среди прочих канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сенегала и премьер-министр Канады.

После завершения саммита G7 президент Индонезии вернется в Мюнхен на том же вертолете.

Напомним, президент Индонезии начал серию зарубежных визитов. Глава Индонезии прибыл в Германию, потом посетит Украину, Россию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).