Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28 июня посетит саммит НАТО в Брюсселе. Об этом он сообщил на совещании.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Мы ожидаем, что весь прогресс, достигнутый нашей страной за эти годы, будет оценен и признан», — сказал глава грузинского правительства.

Гарибашвили отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг направил ему личное приглашение. Премьер-министр уверен, что Грузия добилась больших успехов для интеграции в Североатлантический альянс.

«Мы открыли с НАТО в Крцаниси совместный учебный центр. Думаю, страна сделала всё, чтобы ещё больше повысить совместимость наших войск», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что Грузия стремится активно участвовать в различных мероприятиях НАТО. Республика направляла для участия в миссии в Афганистан наибольшее число военнослужащих среди стран, которые не входят в блок. Часть тбилисского аэропорта передана для нужд Альянса.